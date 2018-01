Kind gewond na aanrijding met auto in Holendrecht

Amsterdam Wethouder Kukenheim onder vuur in debat over plaatsing leerlingen Onderwijswethouder Kukenheim (D66) is woensdag onder vuur komen te liggen tijdens een debat in de gemeenteraad over de plaatsing van eerder uitgelote kinderen. Eind december werd bekend dat een groep leerlingen die was uitgeloot toch een plek had gekregen op een middelbare school.