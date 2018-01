Staatssecretaris wil in gesprek met gemeente over tegenprestatie bijstand

Dat zegt Van Ark in het programma WNL op Zondag. Mensen die in de bijstand zitten, moeten volgens de wet een tegenprestatie leveren in de vorm van een "onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit".

In de plaatselijke verordening van de gemeente zou moeten staan wat de inhoud, omvang en duur van die tegenprestatie is, maar Amsterdam kent die verplichte tegenprestatie helemaal niet.

"Dat is niet de bedoeling", zei Van Ark zondagmorgen. "Als je in de bijstand zit, moet je voor iedereen die de bijstand ophoest laten zien dat je je best doet, via die tegenprestatie. In Amsterdam wordt, door die tegenprestatie niet te hebben, de wet niet nageleefd, en dat kan niet."

Maatregelen

Van Ark gaat daar na de gemeenteraadsverkiezingen met het nieuwe college over in gesprek. "Dan zitten er mensen die er voor vier jaar mee aan de slag gaan." Ze hoopt dat ze er met de gemeente uit komt. "Als mensen in de bijstand zich niet aan de wet houden, zijn er maatregelen. Voor bestuurders dus ook."

In Amsterdam is het toegestaan om naast een uitkering een bijbaantje te hebben, waar je 200 euro per maand mee mag verdienen. Dat keurt de staatssecretaris wel goed. "Dat doet de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, dus dat juich ik alleen maar toe", zei ze.

