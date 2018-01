Litjens: 'Snel besluit nemen over doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol'

Nu de Noord/Zuidlijn bijna klaar is, moeten er volgens Litjens snel beslissingen worden genomen over andere infrastructuurprojecten om de stad bereikbaar te houden. Eén variant staat daarbij hoog op zijn verlanglijstje: een metroverbinding met Schiphol.

"Ik denk dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol een belangrijke beslissing is die we op niet al te lange termijn moeten nemen", aldus de wethouder.

"Daarvoor is nodig dat er een vijfde en zesde spoor op Amsterdam Zuid wordt aangelegd. Dat bespreken we binnenkort weer met het ministerie. Ik hoop in februari, maar ik denk eerlijk gezegd in maart. En ik hoop dat daar echt een positief besluit kan worden genomen door het ministerie om dat ook echt te gaan doen."

Besluiten

Om de bereikbaarheid van de nieuw aan te leggen stadswijk Haven-Stad te garanderen zijn er ook snel besluiten nodig.

Litjens: "Je zou kunnen overwegen om lijn 50 niet bij Isolatorweg te laten stoppen maar door te trekken naar Centraal Station via de Westergasfabriek bijvoorbeeld, het sluiten van de kleine ring. Dat is een vrij ingrijpende, die relatief duur is. Je moet de komende jaren een besluit nemen om hetzij een lightrail-variant naar Haven-Stad aan te leggen, of dat je de metro naar Isolatorweg één of twee haltes doortrekt richting Haven-Stad."

Agenda bepalen

Voor al deze nieuwe lijnen is veel geld nodig, en het Rijk is daar wat Litjens betreft 'heel hard bij nodig'. De bereikbaarheid van de stad zal volgens de wethouder de komende jaren de agenda bepalen.

"Wat mij betreft moeten daar allemaal beslissingen over worden genomen, maar wel in de juiste volgorde. Dus eerst dat vijfde en zes spoor, en dan een beslissing over de Noord/Zuidlijn."

