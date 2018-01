Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde donderdag aan de Maarsenhof in Zuidoost. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

De recherche is een onderzoek gestart en is tevens op zoek naar dashcambeelden die mogelijk gemaakt zijn in de omgeving van de Maarsenhof. Beelden of getuigen die meer weten over het incident, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.