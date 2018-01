Ruim dertigduizend inschrijvingen voor open dag Noord/Zuidlijn

Het is de laatste keer - voor de officiële opening op 22 juli - dat er gekeken kan worden op de stations Noorderpark, Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht, De Pijp en Europaplein.

"Wij zijn er heel blij mee, want dat geeft toch weer aan dat we in een andere fase van het project terecht zijn gekomen", zegt Michiel Jonker van de gemeente Amsterdam.

De bouw is volgens Jonker met horten en stoten gegaan, als voorbeeld geeft hij de verzakkingen bij panden aan de Vijzelgracht. "We moeten het nog wel een half jaar testen, maar dat wel al zo ver zijn, geeft stiekem toch een trots gevoel."

Tunnelbuizen

Op de Vijzelgracht kunnen bezoekers gebruikmaken van de langste roltrap van de stad, die ruim 47 meter lang is. Station de Pijp is het enige station is waar twee tunnelbuizen boven elkaar, in plaats van naast elkaar liggen.

De gemeente laat weten dat er nog maar een paar plekken beschikbaar zijn.

Insluipers

Belangstellenden die zich aangemeld hebben zijn niet de eersten die kijken naar de nieuwe stations. Door de storm van donderdag waren de bouwhekken bij de ingangen van station Rokin en De Pijp omgewaaid, waarna verschillende insluipers even een kijkje namen.

Hierdoor zagen meerdere mensen hun kans schoon om een kijkje in de stations te nemen. "Die mensen hebben we weggestuurd", zegt Jonker. "Het station is af, dus op zich kan het niet heel veel kwaad, maar het is niet de bedoeling."

