Amsterdam gaat jonge docenten voorrang geven op woningen

Het gaat om een pilot waarbij in eerste instantie honderd woningen worden gereserveerd voor jonge leraren, maakt de gemeente vrijdag bekend.

De jonge onderwijzers komen te wonen in een complex waar ook jongeren en statushouders wonen, zoals in Riekerhaven.



Volgens de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) vormen mensen uit de maatschappelijke dienstverlening de "ruggengraat van onze stad". "Maar vaak zien we juist dat starters uit deze beroepsgroepen een te kleine portemonnee hebben om in de stad te wonen.'"

Criteria

De gemeente gaat nog met scholen bekijken aan welke criteria docenten moeten voldoen om voorrang te kunnen krijgen op een woning. Ook wordt nog besproken of basisschoolleraren of docenten in het voortgezet onderwijs in aanmerking zouden komen.

In de toekomst wil Amsterdam de regeling uitbreiden naar starters die bij de politie, in de zorg of met de jeugd werken.