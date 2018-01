Notoire autokraker met honderdvijftig dagen cel tegoed van bed gelicht

De man werd in mei 2016 veroordeeld tot het volgen van een zogeheten ISD-traject voor de duur van twee jaar. Zo'n traject wordt opgelegd aan notoire criminelen, die reeksen delicten plegen. Bij deze man ging het om een serie inbraken in auto's.

Hoewel hij zich in mei vorig jaar ook al eens aan zijn straf had onttrokken, slaagde hij er op oudjaarsdag opnieuw in de benen te nemen. Daarom schakelde de politie het EVA-team in, dat hem na uitgebreid onderzoek traceerde in een Amsterdamse woning waarvan het adres niet is bekendgemaakt.

De man is overgebracht naar het politiebureau, waarna hij naar de instelling wordt gebracht waar hij het restant van zijn straf moet uitzitten.

