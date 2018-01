Tramverkeer Amsterdam herstelt zich, opruimen schade na westerstorm begint

Volg hier ons liveblog

Alleen lijn 2 rijdt voorlopig ingekort tot Hoofddorpplein vanwege een stremming op de Heemstedestraat, aldus GVB. Ook wordt metrostation Van der Madeweg nog gerepareerd nadat hier stormschade ontstond, waardoor hier nog een omleiding gaande is.

De GVB besloot donderdagochtend de tramdienst te staken omdat er te veel bomen omvielen die op verschillende plekken de bovenleidingen kapot trokken.

Een aantal veren varen na een korte onderbreking weer zoveel mogelijk volgens dienstregeling, meldt het GVB. De metro's en bussen bleven rijden zolang het veilig was en indien nodig via omleiding.

Bomen

Op de Heemstedestraat in Amsterdam is een boom van twintig meter omgevallen. De boom heeft in zijn val enkele tramkabels meegenomen. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het verkeer is volledig gestremd. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel passeren.

Door harde windstoten is het dak van basisschool Samenspel aan de Kantershof eraf gewaaid. De gebouw is ontruimd en ouders halen hun kinderen op. Ook het dak van een universiteitsgebouw van de UVA op het Science Park is ingestort. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Ook hier is het gebouw ontruimd.

Stroomstoring

Een deel van Zuidoost kampte donderdagmiddag met een stroomstoring. Een onbekend aantal winkels op de Arena Boulevard moest daarom de deuren sluiten.

Een woordvoerder van netbeheerder Liander bevestigt dat er een stroomstoring bij de ArenA Boulevard en de Bijlmerdreef was. Het aantal huishoudens en bedrijven dat door de storing werd getroffen, is minder dan honderd.

De storing is inmiddels verholpen.

Lichtgewonde

Bij het Motel One op de Europaboulevard zijn losse gevelplaten geconstateerd. In de Voorburgstraat (Zuid) is een steiger omgevallen door de harde wind. Bij het incident is een persoon lichtgewond geraakt, meldt Het Parool. Het KNMI waarschuwde donderdag rekening te houden met omvallende bomen en afbrekende takken.

Vanwege losse dakstenen was het Wibauthuis van Hogeschool van Amsterdam deels afgezet. Er stonden beveiligers om te voorkomen dat mensen toch langsliepen. Ingangen van sommige faculteiten waren afgesloten, waardoor studenten en medewerkers moesten omlopen.

De brandweer laat weten tot het einde van de code rood ruim 350 incidenten voor stormschade te hebben afgehandeld.

Code geel

Het KNMI gaf voor een gedeelte van donderdag 'code rood' af. Sinds 16.00 uur gelden geen waarschuwingen meer.

De NS heeft het treinverkeer landelijk grotendeels platgelegd vanwege de westerstorm. Door de harde wind zijn veel bovenleidingen beschadigd geraakt en zijn bomen en takken op het spoor gevallen. Ook hebben verschillende stations te maken met stormschade.

