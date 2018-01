Overlast in Amsterdam door westerstorm, tramverkeer platgelegd

Volg hier ons liveblog

Er liggen in de stad te veel bomen om, op verschillende plekken zijn bovenleidingen kapot getrokken. Een aantal veren varen na een korte onderbreking weer zoveel mogelijk volgens dienstregeling, meldt het GVB. De metro's en bussen blijven rijden zolang het veilig is en indien nodig via omleiding.

Op de Heemstedestraat in Amsterdam is een boom van twintig meter omgevallen. De boom heeft in zijn val enkele tramkabels meegenomen. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het verkeer is volledig gestremd. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel passeren.

Dak

Door harde windstoten is het dak van basisschool Samenspel aan de Kantershof eraf gewaaid. De gebouw is ontruimd en ouders halen hun kinderen op. Ook het dak van een universiteitsgebouw van de UVA op het Science Park is ingestort. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Ook hier is het gebouw ontruimd.

Bij het Motel One op de Europaboulevard zijn losse gevelplaten geconstateerd. In de Voorburgstraat (Zuid) is een steiger omgevallen door de harde wind. Bij het incident is een persoon lichtgewond geraakt, meldt Het Parool. Het KNMI waarschuwt men rekening te houden met omvallende bomen en afbrekende takken. Het Vondelpark is gesloten.

Vanwege losse dakstenen is het Wibauthuis van Hogeschool van Amsterdam deels afgezet. Beveiligers staan er om te voorkomen dat mensen toch langslopen. Ingangen van sommige faculteiten zijn afgesloten, waardoor studenten en medewerkers moeten omlopen.

Treinen

Het KNMI gaf voor een gedeelte van donderdag 'code rood' af. Sinds 14.00 uur geldt code oranje als waarschuwing voor de harde wind.

De NS heeft het treinverkeer landelijk platgelegd vanwege de westerstorm. Door de harde wind zijn veel bovenleidingen beschadigd geraakt en zijn bomen en takken op het spoor gevallen. Ook hebben verschillende stations te maken met stormschade. "Om deze reden zijn ProRail en NS genoodzaakt nu de dienstregeling te staken."

"Reizigers moeten er rekening mee houden dat door het grote aantal storingen herstel ook na de storm even kan duren en dat er beperkingen in het treinverkeer zijn", staat op de website van de NS te lezen.