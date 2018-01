Eerste Balie-debat met Nanninga had vooral gematigde toon

"De dialoog houdt een keer op, Rutger", zei Nanninga streng tegen haar opponent.

Waar Groot Wassink vooral pleitte voor verbinding, stelde Nanninga dat er een duidelijker onderscheid moet worden gemaakt tussen 'goed en kwaad'. Volgens haar is dat ook beter voor gewone moslims, die niks met salafisme te maken willen hebben. Dat bleek uit het debat dat live was te volgen via Balie tv.

Groot Wassink gaf daarin aan bang te zijn dat het labelen juist mensen in de armen drijft van extremisten. Hij gaf toe dat "we ons allemaal wel zorgen maken om een aanslag", maar benadrukte dat er daarom juist contact moet blijven met alle gemeenschappen om dit te voorkomen. Nanninga geloofde niet zo in die dialoog. Volgens haar "is het feit dat er nog geen truck door de Kalverstraat is gereden, meer geluk dan wijsheid".

Samenwerking

Hoewel de lijsttrekkers op dit gebied redelijk verschillende meningen uitten, wilde Nanninga ook vooral de gelijkenissen tussen beide partijen benadrukken. Vanwege bepaalde, in zijn ogen racistische, uitspraken leek Groot Wassink nog te twijfelen over een mogelijke samenwerking, maar Nanninga gaf aan dat wel te zien zitten.

De FvD-lijsttrekker zei dan ook te begrijpen dat de GroenLinks-lijsttrekker de ongelijkheid in de stad aan wil kaarten. Volgens Groot Wassink is "de stad is in de greep van groot geld" en zijn er grote verschillen in inkomens, zorg en de woningbouw.

Nanninga beaamde het probleem dat er veel mensen in de bijstand zitten. Maar daarvoor zag zij wel een andere oplossing: ze wil dat er gewerkt wordt met een tegenprestatie om mensen beter te motiveren om werk te zoeken. "Bij GroenLinks doen ze alsof schulden je overkomen als een regenbui, maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid."

Woningen

Vanzelfsprekend kwam het thema woningbouw ook aan bod in het debat. Dit onderwerp werd vooral aangekaart door VVD-lijsttrekker Eric van der Burg en CDA-lijsttrekker Diederik Boomsma, die als eerste aan zet waren.

Van der Burg zag vooral een oplossing in hoogbouw en verdichting, maar Boomsma vond die tactiek niet overal passen. 'We hebben hier een uniek stedenkundig bouwplan waar we rekening mee moeten houden.'

Erfpacht

Ook was de CDA-lijsttrekker het niet eens met de plannen voor erfpacht van zijn opponent. Van der Burg stelde dat huisbezitters zelf "vrijwillig de overstap kunnen maken naar eeuwige erfpacht". Maar volgens Boomsma wordt dit veel mensen onmogelijk gemaakt omdat er hoge kosten zijn verbonden aan de overstap.

Beide mannen wilden wel dat de stad er is "voor alle Amsterdammers". Het pleidooi van SP'er Laurens Ivens om 'Amsterdam voor de Amsterdammers' te houden en geboren Amsterdammers voorrang te geven op een huis, kreeg van hen dan ook geen bijval. Volgens Van der Burg had het plan zelfs "een hoog eigen volk eerst-gehalte". "Hij wil net als Lillian Marijnisssen stemmers afsnoepen van de PVV."

Openingsdebat

Het volgende een-op-een-debat in De Balie wordt gehouden op 21 januari om 20.30 uur. Daarbij gaat Laurens Ivens (SP) in debat met Reinier van Dantzig (D66) en Marjolein Moorman (PvdA) met Mourad Taimounti (DENK).

Aankomende woensdag wordt het AT5/Parool Openingsdebat live uitgezonden om 19.00 uur.

