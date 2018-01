Bijna tweehonderd autobranden per jaar in Amsterdam

Dat blijkt uit cijfers die de politie aan AT5 heeft verstrekt.

De politie Amsterdam kreeg vorig jaar 115 meldingen van autobranden, waarbij in totaal 191 voertuigen in brand vlogen. Daarvan was het gros (167) een personenauto. De andere voertuigen waren bestelauto's (vijftien), een vrachtauto, vijf motoren en drie autobussen.

De meeste autobranden woedden in Nieuw-West en Noord. Per stadsdeel kreeg de politie daar 39 meldingen, dat is 70 procent van alle gemelde autobranden in de regio. In de andere stadsdelen varieerde het aantal van drie tot tien branden.

Gelijk

Niet alle autobranden bleken aangestoken, in sommige gevallen ging het om een technisch mankement. In een aantal gevallen waren de auto's aangestoken omdat zij betrokken waren bij een misdrijf, zoals een overval of een liquidatie.

Het aantal autobranden was in 2016 nagenoeg gelijk. Toen werden er in totaal 118 meldingen van autobranden gedaan en gingen er ongeveer evenveel auto's in vlammen op. De regio Amsterdam beslaat de hoofdstad, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Het aantal autobranden ligt mogelijk nog hoger, omdat de politie niet bij elke autobrand betrokken is.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling gingen er zo'n tien auto's in vlammen op.

