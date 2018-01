Woningprijzen Amsterdam blijven stijgen

Eind 2017 lag de gemiddelde prijs voor een woning in de stad op 409.000 euro en dat is 13,5 procent meer dan een jaar geleden. In de laatste drie maanden van het jaar lijkt er een eindsprint gemaakt te zijn. De prijzen stegen in het laatste kwartaal met maar liefst 6,8 procent.

Mogelijk houdt dat verband met de veranderende hypotheekregels, al zijn stijgende verkopen in de laatste maanden van het jaar niet ongebruikelijk.

In 2017 konden huizenkopers 101 procent van de waarde van hun huis meefinancieren in hun hypotheek, nu is dat bedrag maximaal 100 procent. Duidelijk is wel dat de groei is afgezwakt, want in 2016 stegen de prijzen nog met 23,2 procent.

Minder dan de vraagprijs

Ondanks de verder stijgende prijzen zijn er wel lichte tekenen van verandering zichtbaar, zo zegt ook Sven Heinen van de MVA. Er komen minder mensen af op kijkdagen bij te verkopen huizen. "Dat verschil is echt aanzienlijk, al geldt het met name voor woningen in de duurdere sector." De interesse in goedkopere woningen blijft onverminderd hoog.

In totaal werden er in 2017 8.831 woningen verkocht in de stad en dat zijn er flink minder dan de 10.729 van 2016. Eén vierkante meter Amsterdams koophuis kost nu 4.824 euro.

Voor het komend jaar hoopt Heinen dat de prijsstijging nog verder zal afnemen. Maar of de markt zich echt gaat stabiliseren in Amsterdam, dat is nog maar de vraag.