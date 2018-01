Aantal bezorgrestaurants in Amsterdam verdubbeld in 6 jaar tijd

Dat blijkt uit cijfers die marktonderzoeker Datlinq heeft verstrekt aan LocalFocus.

Vanaf 2012 is het aantal bezorgrestaurants van 171 stuks gegroeid naar 353 stuks. Amsterdam heeft van alle grote gemeenten in Nederland zowel absoluut als relatief ook de meeste afhaal- en bezorgrestaurants, namelijk 42 op elke honderdduizend inwoners. Gemiddeld was dit in Nederland 16 per honderdduizend inwoners.

Landelijk gezien is het aantal bezorg- en afhaalrestaurants ook verdubbeld in de afgelopen zes jaar. Nederland telde in 2012 nog 1.569 van dit soort restaurants, in 2017 waren dat er 2.725.

