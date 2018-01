Italiaan vervolgd voor moord 'maffialid' in Rivierenbuurt

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De liquidatie zou 10 oktober zijn gebeurd in een woning in de Rivierenbuurt. Tucci's lichaam werd gevonden in een auto in Slotermeer.

Tucci is een bekende van de Italiaanse politie. Hij was in 2004 veroordeeld voor handel in drugs en zou lid zijn van de maffia in de buurt van zijn woonplaats Manfredonia in de provincie Foggia. In 2012 overleefde hij in zijn woonplaats een aanslag op zijn leven.

De crimineel staat in Italië bekend als 'de man met het engelengezicht', vanwege zijn blauwgekleurde ogen.

Carlo M.

De 60-jarige Carlo M. heeft volgens het OM Tucci met kogels in het hoofd en lichaam om het leven gebracht. Zijn stoffelijk overschot werd in een koffer gestopt. Deze werd in een Renault Clio achtergelaten die in de Henriette Roland Holstraat in Slotermeer werd geparkeerd.

De pro forma-zitting in de zaak is op 17 januari.