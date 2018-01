Vier verdachten aangehouden na overval op drogist Bijlmerplein

Amsterdam Auto beschadigd door brandende kerstboom in Van Ostadestraat De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag rond 5.00 uur uitgerukt voor een autobrand aan de Van Ostadestraat in De Pijp. Aanvankelijk leek het te gaan om een brandende kerstboom, maar het kerststuk was vlakbij een wagen neergezet.