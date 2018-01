Meerdere Amsterdamse zaken op tweede coldcase-kalender

De politie hoopt meer te weten te komen over de sinds 2011 vermiste Stefanie Blijd. De 28-jarige vrouw vertelde haar man dat ze naar de methadonverstrekking bij het Weesperplein ging, maar kwam daar nooit aan.

De kalender, die in gevangenissen en op kantoren van de reclassering komt te hangen, moet ook voor tips zorgen over een zaak uit 1982. Een man werd op 11 januari onder een hoop vuil aan de Oudezijds Voorburgwal gevonden. Er werd al in veel landen onderzoek gedaan om zijn identiteit te achterhalen, maar ondanks een paar nogal opvallende tatoeages, weet niemand wie hij is.

De politie heeft tot verlenging van de kalender besloten nadat de eerste uitgave met 52 coldcases (een per week) in 2017 tot veel bruikbare tips leidde. De eerste kalender met onopgeloste levensdelicten en vermissingen leverde 78 tips op over zaken op de kalender, waarvan er 32 bruikbaar bleken.

In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt heropening onderzocht.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!