Posthoornkerk nieuwe locatie voor 'spookachtige' escaperoom

Escaperoom-maker Sander van Asseldonk van ontwikkelaar Logic Locks is "ontzettend blij" met de Posthoornkerk als locatie.

Via Stadsherstel kunnen de catacomben van de kerk gebruikt worden voor de puzzeltocht. "Het is een hele illustere en sfeervolle locatie, dus toen we deze kans kregen hebben wij die gelijk met beide handen aangegrepen."

De escaperoom in de Posthoornkerk zal langer en interactiever worden dan de escaperooms die al bestaan. "Wij gaan ook acteurs inzetten om de ervaring nog spannender te maken", vult mede-ontwikkelaar Alexander Gierholz aan. "Deze combinatie van puzzeltocht, theater en spookhuis, waarbij je een horror-ervaring op doet, was er nog niet in de stad."

Fictief

Over de verhaallijn van de nieuwe escaperoom willen Van Asseldonk en Gierholz niets verklappen, wel geven ze weg dat het verhaal puur fictief is. "De locatie en de dingen die we weten over de catacomben komen wel aan bod, maar wat dat is, gaan we nog niet zeggen."

De interactieve escaperoom in de Posthoornkerk is naar verwachting vanaf half februari geopend.