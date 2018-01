Raad wil één zorgverzekering voor alle Amsterdammers

Daarmee kan de basisverzekering voor iedereen een stuk lager worden. Dit moet de mogelijkheid creëren om het eigen risico van 385 euro per jaar mee te verzekeren. Dat is volgens raadslid Femke Roosma de reden dat veel mensen in de bijstand komen.

De gemeente biedt op dit moment al een zorgverzekering aan, maar deze is alleen voor Amsterdammers met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon. Daar maken nu al 60.000 mensen gebruik van. Zij krijgen goedkopere zorg en gratis aanvullende dekkingen.

Hier is, volgens GroenLinks, nog financiële winst te behalen. Hoe meer mensen zich aansluiten bij een solidariteitspolis, hoe hoger de kortingen kunnen worden.

Collectief

Wethouder Arjan Vliegenthart (SP) heeft de taak gekregen om voor 2019 een collectief te bedenken waar elke Amsterdammer aan mee zou kunnen doen. Of het collectief er echt gaat komen is nog maar de vraag. Ondanks dat Femke Roosma een raadsmeerderheid had verzameld, heeft de wethouder zijn twijfels.

Roosma hoopt dat alle stadsgenoten ervoor kiezen om aan hetzelfde collectief deel te nemen ongeacht verschil in inkomsten.