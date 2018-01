Amsterdammers doen relatief weinig aangifte na misdrijf

Dat meldt Localfocus op basis van cijfers van het CBS. Deze cijfers zijn afkomstig uit de meest recente Veiligheidsmonitor, een enquête waarin mensen wordt gevraagd of zij in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een misdrijf.

In Amsterdam werd minder vaak aangifte gedaan dan in andere grote gemeenten zoals Utrecht (23,7 procent), Rotterdam (25,6 procent) en Maastricht (31,9 procent). In Dordrecht werd van alle gemeenten met 70.000 inwoners het vaaks aangifte gedaan, namelijk in 36 procent van de gevallen.

Gemiddeld werd in Nederland van iets meer dan een kwart van de misdrijven aangifte gedaan, van zo'n tien procent werd alleen een melding gedaan. Dit houdt in dat het slachtoffer de politie wel op de hoogte stelt, maar niet wil dat de dader vervolgt wordt. In Amsterdam werd in zo'n 8,6 procent van de ondervonden misdrijven een melding gedaan.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!