D66 en PvdA verbaasd over mogelijkheid tot plezierjacht Waterleidingduinen

Dinsdag werd een brief verstuurd door de partijen aan de gemeenteraad om te controleren of er echt sprake is van een of meerdere wetswijzigingen. In 2015 werd er namelijk wel akkoord gegeven voor het afschieten van de dieren, maar daarbij zou het niet gaan om plezierjacht.

De dieren mochten worden afgeschoten om zo overlast aan de natuur te verminderen. Er zouden namelijk te veel damherten in de Waterleidingduinen rondlopen. Ook springen de dieren plots voor auto's wat kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties, aldus voorstanders van de afschot.

Met de wetswijziging zou het nu wel mogelijk worden voor particuliere jagers om te schieten op de damherten. Dat komt omdat het natuurgebied in handen moet komen van een vereniging met leden. Precies die jagers hebben zo'n vereniging opgericht, was onlangs te lezen in Het Parool.

