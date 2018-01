Plannen voor nieuw stadspark op de kop van het Java-eiland

Dat bevestigt een woordvoerder van de wethouder aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool dinsdag.

De commissie denkt al sinds 2008 na over wat er met de Kop van Java moet gebeuren. De plannen houden in dat zij niet over willen gaan tot het bebouwen van deze grond, maar het tot een park willen maken. Wethouder Van der Burg neemt dat voorstel over.

"We bouwen ontzettend veel bij in Amsterdam", reageert de wethouder. "Dat is ook nodig om aan de grote vraag te kunnen voldoen, maar dan is het belangrijk dat we de openbare ruimte die we hebben ook maximaal benutten en dat we zorgen dat er mooie plekken zijn in de stad om te recreëren." Het plan voor het nieuwe stadspark wordt in het voorjaar in de gemeenteraad besproken.

De uitvoering van het park zou gelijk met de ontwikkeling van de brug meegenomen worden. Naar verwachting zou het park in 2025 afgerond zijn.

Brug

Volgens de huidige plannen begint de aanleg van de brug tussen Java-eiland en Amsterdam Noord in 2020. Het gaat zo'n 210 miljoen euro kosten. Om de bouw van de Javabrug mogelijk te maken, moet de Passenger Terminal Amsterdam verplaatst worden.

