Nieuwjaarstoespraak Van Aartsen: Investeer in openbaar vervoer

Volgens Van Aartsen moeten de stad en de regio niet voortdurend als tegenpolen gezien worden, maar als twee onderdelen die elkaar kunnen versterken.

"Een goede infrastructuur is daarvoor broodnodig", aldus de waarnemend burgemeester. In zijn toespraak refereerde hij naar zijn werk als Commissaris van de Koning in Drenthe. "Ik deed er soms 2,5 à 3 uur over om van Den Haag naar Assen te reizen. Als we daar een snelle verbinding, zeg 1 uur, van maken dan zullen we snel zien hoeveel we gemeen hebben en hoeveel méér we in economisch en sociaal opzicht van elkaar kunnen profiteren."

Als voorbeeld gaf Van Aartsen de vestiging van het Europese medijcijnagentschap (EMA). "Amsterdam heeft Leiden en Den Haag, gemeenten in de regio, heel hard nodig om de nieuwe gezinnen te voorzien van onderwijs en woonruimte."

In de toespraak noemde Van Aartsen de in oktober overleden Eberhard van der Laan. "Laat ons de herinnering aan hem koesteren en ons vooral zijn boodschap ter harte nemen van liefde voor de stad èn van saamhorigheid."

