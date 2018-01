Vuurwerkshow aangepast, meerdere branden tijdens jaarwisseling Amsterdam

De vuurwerkshow is te zien vanaf het Java-eiland, de Noordwal en de Jan Schaeferbrug. De laatste wordt om veiligheidsredenen afgesloten voor verkeer.

De gemeente meldt zondagmiddag dat de kraan voor het afschieten van vuurwerk tijdens de show is verlaagd van zestig naar dertig meter. Dit in verband met de harde wind die is voorspeld. Ook wordt vanaf de grond geen vuurwerk afgeschoten.

Zondagavond heeft de gemeente laten weten dat de vuurwerkshow definitief doorgaat. Andere evenementen in de hoofdstad, zoals de kerstboomverbranding in Floradorp, gaan ook door. De gemeente roept mensen die zelf vuurwerk afsteken op extra voorzichtig te zijn vanwege de wind.

Brand slaapkamer

In de slaapkamer van een woning aan de Aalbersestraat is zondagavond rond 20.40 brand uitgebroken. De brand ontstond doordat kinderen op de kamer sterretjes hadden afgestoken. De slaapkamer brandde volledig uit. In de rest van het huis ontstond er veel rook- en roetschade. Niemand raakte gewond.

Gedurende de avond komen er bij de brandweer meerdere meldingen binnen over voornamelijk containerbrandjes en autobranden. Zo brandde er in Noord aan de Torenmolen een scooter uit. Aan de Dirk Sonaystraat in Nieuw-West brandde een taxi uit.

Openbaar vervoer

Om 1.30 uur 's nachts begint metro 54 weer met rijden. Dit geldt ook voor de nachtbussen. Om 1.00 uur gaat de NS weer rijden met nachttreinen.

Maandag is er een zondagsdienstregeling van kracht.