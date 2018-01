Amsterdam luidt 2018 in, relatief rustige jaarwisseling in de stad

Op Oudjaarsnacht zijn er geen grote incidenten gemeld. Brandweerauto’s en ambulances hadden het niet drukker dan vorig jaar. Van de 165 keer dat de brandweer uitrukte, gebeurde dat 24 keer voor een brandend voertuig. Zeventien auto’s, twee vrachtwagens en vijf scooters brandden uit. De politie hield in totaal 43 mensen aan.

In de rest van de stad zijn er meerdere meldingen bij de brandweer binnengekomen. Voornamelijk over containerbrandjes en autobranden. Zo brandde er in Noord aan de Torenmolen een scooter uit. Aan de Dirk Sonaystraat in Nieuw-West brandde een taxi uit.

Daarnaast is er in de slaapkamer van een woning aan de Aalbersestraat in Geuzenveld brand uitgebroken nadat kinderen sterretjes op hun kamer hadden afgestoken. Deze slaapkamer is volledig uitgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen, maar in de rest van het huis is er wel veel rook- en roetschade.

Goede sfeer

De sfeer in de stad was over het algemeen goed, meldt de politie. Op straat was het vooral druk voor middernacht, met name op de Kop van Java waar het Nationale Aftelmoment werd gehouden. De vuurwerkshow was te zien vanaf het Java-eiland, de Noordwal en Jan Schaeferbrug.

Zondagavond was het nog onduidelijk of de vuurwerkshow, al dan niet aangepast, zou doorgaan. Rond 22.00 uur liet de gemeente weten dat de show definitief door zou gaan.

De kraan voor het afschieten van vuurwerk tijdens de show is vanwege de harde wind wel verlaagd van zestig naar dertig meter. Ook werd er vanaf de grond geen vuurwerk afgeschoten.

Incidenten

In Amsterdam vonden er bij de jaarwisseling van 2016/2017 255 incidenten plaats in de stad. Dit komt neer op drie incidenten per tienduizend inwoners.

Landelijk gezien is vuurwerk het grootste probleem tijdens Oud en Nieuw, gevolgd door vernieling en mishandeling.