59 procent Amsterdammers is voor verbod op vuurwerk

Dat blijkt uit onderzoek van OIS in opdracht van regiopartner AT5.

Een vijfde van de ondervraagden is niet zo zeer voor een verbod, maar wil dat het afsteken van vuurwerk met meer verbodsgebieden verder ingeperkt wordt.

De roep om een verbod is de afgelopen jaren steeds sterker geworden. De groep die wil dat het blijft zoals het is, slinkt ieder jaar. Vorig jaar stelde 20 procent van de Amsterdammers nog dat het prima is zoals het nu gaat. Nu staat dat cijfer op 11 procent.

Vuurwerkslachtoffers

Het aantal vuurwerkslachtoffers is op nationaal niveau in de voorbije jaren flink gedaald en stagneerde vorig jaar op 473. Opvallend was dat er tijdens de vorige jaarwisseling in Amsterdam juist flink meer mensen gewond raakten door vuurwerk.

In de Amsterdamse ziekenhuizen kwamen 36 gewonden binnen, een flinke toename in vergelijking met de 27 van 2015/2016.

"Vooral jonge jongens nemen grote risico's met opnieuw lontjes aansteken, dat gebeurt nog steeds", zegt verpleegkundige Bernadette Jonker van het Slotervaartziekenhuis. "Ze hebben vaak niet eens door wat er echt aan de hand is. Ze denken dat het wel hersteld kan worden, maar vingers naai je er niet zomaar aan."

Verbod

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters liet al weten voor een verbod te zijn, net als politiekorpschef Erik Akerboom. "Vijfhonderd gewonden per jaar en soms zelfs een dode, dat is geen traditie die je wilt hebben. Maar zo’n verbod moet je handhaven en dat is lastig", aldus Akerboom.

Deze maand werd er al een voorstel aangenomen in de gemeenteraad waarmee er volgend jaar een professionele vuurwerkshow georganiseerd wordt. Ook zal het aantal vuurwerkvrije zones in de stad worden uitgebreid. Bij het aanwijzen van deze zones zal worden gekeken naar mogelijke overlast, monumenten, zorginstellingen en gevaar voor vrije levende dieren.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zei ook al geen fan te zijn van de jaarwisseling als het op de openbare orde aankomt. Van Aartsen noemde een soort crisissituatie. "Bij een deel van de bevolking leeft iets van: ’we gaan eens los.'" Van Aartsen wil dat het stadsbestuur maatregelen neemt dit te beteugelen.