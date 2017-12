'Tweemaal ontsnapte man betrokken bij gewelddadige overval Amsterdam'

D. zou op de dag van woningoverval ook nog een inbraak hebben willen plegen. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM aan AT5.

De man zou, samen met een andere verdachte van negentien jaar oud, zich hebben voorgedaan als pakketbezorger. De bewoner is hierbij door het tweetal overmeesterd, vastgebonden en beroofd van sieraden en kleding. Het slachtoffer is ook ernstig bedreigd.

De twee overvallers vluchtten in de Maserati Quattroporte van het slachtoffer. De Maserati werd later teruggevonden in een woonwijk in Nieuw-West.

Ontsnapping

D. werd op 29 september aangehouden na zijn tweede ontsnapping in juni. Hij zag tijdens een begeleid verlof in Breda de kans om te ontkomen. De politie meldde destijds dat hij bekend stond als onberekenbaar en vluchtgevaarlijk. Ook was hij vermoedelijk in het bezit van een vuurwapen.

De man werd in januari 2015 veroordeeld door een kinderrechter tot een celstraf en tbs in een jeugdgevangenis in Lelystad vanwege twee gewapende overvallen.

Schoten

Bij een begeleid verlof naar een begrafenis in Amsterdam op 31 december 2015, ging hij er ook vandoor. Op 21 januari zagen agenten hem rijden in een auto in de stad en probeerden hem staande te houden. De politie omsingelde de auto en schoten na meerdere waarschuwingen drie keer op de motorkap van de wagen. Drie mede-passagiers stapten uit, maar D. weigerde en ging er vandoor.

De agenten zagen zich genoodzaakt gericht te schieten en troffen de man in zijn elleboog. D. wist alsnog te ontkomen, evenals twee van zijn mede-passagiers. Op 24 januari kon D. alsnog worden aangehouden toen hij een woning verliet in Amsterdam.

Top 600

De man is na zijn aanhouding in september teruggebracht naar de justitiële jeugdinrichting waar hij als minderjarige was geplaatst. D. staat op de lijst van de Top 600, de lijst met plegers van high-impact delicten in Amsterdam.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!