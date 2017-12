Slechts een Amsterdamse oliebol in top 75 aangepaste oliebollentest AD

"Een keurige oliebol met frisse smaakelementen", aldus de beoordeling in de oliebollentest van de krant. Vorig jaar behaalde Albers het rapportcijfer 6, waarmee het op plek 76 kwam te staan.

In een reactie aan de krant stelt Albers zeer verheugd te zijn over de uitslag. "Hieruit blijkt dat onze inspanningen zijn vruchten hebben afgeworpen." De oliebollen kosten 1 euro per stuk.

Bakkerij Klootwijk uit Capelle aan den IJssel is de winnaar van de AD oliebollentest. De oliebol van deze bakkerij, met 26 filialen, kreeg het cijfer 10 van de jury, met louter complimenten voor de smaak, de vulling en de krokante korst.

Afgelopen vrijdag maakte hoofdredacteur Hans Nijenhuis bekend dat de krant komend jaar alle testen onder de loep neemt. "Komende donderdag beperken we ons tot de 75 beste adressen. Het wordt er misschien ietsje saaier van, maar leedvermaak is geen vermaak." De volledige uitslag van de oliebollentest staat donderdag in het AD.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!