Organisatie Gay Pride past inschrijving Canal Parade aan

De organisator van de Gay Pride stelt daarnaast ook een bedrag van 7.500 euro beschikbaar aan de nog nader te bepalen stichting. Ook zal een coach de deelnemer bijstaan in aanloop naar de botenparade.

Amsterdam Gay Pride meldt dat in de afgelopen jaren veel discussie is ontstaan over de geaardheid en maatschappelijke betrokkenheid van verschillende deelnemers. "Daarom is er dit jaar een nieuwe indeling gemaakt die meer recht doet aan het aandeel van iedereen in de strijd voor emancipatie voor LHBTI’s", aldus de organisator.

Zo kunnen bedrijven alleen nog deelnemen als ze lid zijn van de 'Pride Business Club', wat 1.500 euro per jaar kost. Volgens Het Parool wordt daarnaast de deelname van bedrijven die een 'duidelijke pro-lhbt agenda voeren' goedkoper gemaakt.

Editie

Deelnemers kunnen zich tussen 5 januari en 5 februari inschrijven via de website van de organisator, waarna een commissie zich over de concepten buigt. Op 11 februari worden de deelnemers bekendgemaakt.

De Canal Parade vindt in augustus 2018 weer plaats in Amsterdam. Het thema van de editie is 'Heroes'.