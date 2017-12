Rond 15.00 uur vlogen er containers in de Van Kinsbergenstraat (West) en Archimedesweg (Oost) in brand. Tegen het einde van het jaar verschijnen containerbrandjes om de haverklap op het alarmeringssysteem van de hulpdiensten. De daders zijn meestal groepjes jongeren met vuurwerk.

"We zijn er heel druk mee", zegt een woordvoerder van de brandweer. Want zodra de melding van een containerbrand binnenkomt, rukt de brandweer uit. In de laatste dagen van het jaar is naar schatting driekwart van alle meldingen een containerbrand of ander vandalisme met vuurwerk.

Legaal

"Maar daar zijn we voor", zegt de voorlichter. "Het is onze wettelijke taak om mensen en dieren te redden." Toch is de brandweer er wel druk mee, met name de laatste drie dagen van december als vuurwerk legaal te koop is. "Dan is er echt een piek."

De brandweer roept Amsterdammers wel op om te kijken of ze kleine brandjes zelf kunnen blussen. "We hebben het heel erg druk. Als je een brandende kerstboom ziet kun je kijken of je hem zelf kunt blussen of laten uitbranden."

Maar als het brandje dichtbij een huis of auto is, dan moeten Amsterdammers gewoon de brandweer inschakelen. "Bij twijfel altijd bellen", aldus de woordvoerder.

