Amsterdam Parool 'razend' over ondergedoken journalist Paul Vugts Het Parool is er "mismoedig" en "razend" over dat misdaadverslaggever Paul Vugts al ruim drie maanden zit ondergedoken. "Het is een situatie die je zou verwachten op Sicilië, of in Mexico. We moeten vaststellen dat het ook de Nederlandse werkelijkheid is", schrijft de hoofdredactie in de krant van zaterdag.