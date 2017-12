Politie verstuurt sms naar mogelijke getuigen verdwijning Sabrina Oosterbeek

Het gaat hierbij om enkele duizenden mensen, meldt een woordvoerder van de politie. In de sms staat een link naar de website van de politie, waar meer informatie over de vrouw te vinden is.

Oosterbeek verdween in de nacht van 7 op 8 maart. Op camerabeelden is te zien dat zij dan met haar fiets de woning verlaat. De recherche vreest dat de vrouw niet meer in leven is, maar haar lichaam is nog steeds niet gevonden.

In verband met haar verdwijning heeft de politie eerder dit jaar Sjonny W. aangehouden. Op beelden is te zien hoe hij de fiets van Oosterbeek dumpt.

De 45-jarige W. wordt ook verdacht van het doden van twee andere vrouwen in Amsterdam, te weten Monique Roosien in 2003 en Mirela Mos in 2004. De rechtbank besloot vorige week zijn voorlopige hechtenis te verlengen.

Route

Om meer informatie van mogelijke getuigen te krijgen is de vermissingspagina van Oosterbeek geüpdatet. Zo is er een kaartje toegevoegd van de route die zij waarschijnlijk afgelegd heeft die nacht. Die route heeft de politie opgesteld door haar telefoon te peilen. Ook zijn er foto's en video's geplaatst van de verdachte.

