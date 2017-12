SAMEN nieuwe ouderenpartij voor gemeenteraadsverkiezingen

SAMEN staat voor Samen Alle Mensen Eén Nederland en is een afsplitsing van de Partij voor de Ouderen (PvdO). Volgens fractielid Frits Koppers wordt er nog gewerkt aan een verkiezingsprogramma. "We blijven ons bekommmeren om ouderen, maar ons verkiezingsprogramma bevat ook punten om jong en oud te verbinden, ongeacht afkomst of religie".

De PvdO heeft een zetel behaald in de gemeenteraad, maar ook in de bestuurscommissies Zuid, Nieuw-West en Noord. Met de oprichting van SAMEN raakt PvdO haar invloed in de bestuurscommissies in stadsdeel Zuid en Nieuw-West kwijt. Die leden vertrekken namelijk naar de nieuwe partij.

Behalve de lokale partijen, wil ook 50PLUS meedingen naar de stem van de oudere Amsterdammer. Of de partij daadwerkelijk mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, valt nog te bezien. Het is nog niet helder of de partij van Henk Krol genoeg geschikte kandidaten heeft gevonden.

Samenwerking

Volgens Frits Koppers zijn er nog wel gesprekken geweest met PvdO en 50PLUS om een politieke vuist te maken voor ouderenwelzijn. "We werden achterop de lijst gezet van 50PLUS. Een onverkiesbare plek, terwijl wij het netwerk al jaren opbouwen. Daar hebben we voor bedankt".