Uitgeprocedeerden Wij Zijn Hier kraken oude kerk in Watergraafsmeer

Een maand geleden werd het vorige kraakpand in Diemen ontruimd. De sfeer daarbij was erg grimmig. Er moest onder meer ME aan te pas komen om het hek, dat om het kantoorpand staat, open te zagen.

Nu zitten de vluchtelingen uit West-Afrika en Soedan dus in een lege kerk in Oost. "De voormalige kerk heeft al jaren geen concrete bestemming en staat leeg", schrijft de groep in een persbericht. Volgens het bericht zijn ook velen van de asielzoekers bezig met een nieuwe asielaanvraag. Ondanks dat het niet makkelijk is, volgens een woordvoerder, probeert de groep de IND toch te overtuigen.

Kritiek dat leden van de groep naar de bed, bad, broodopvang kunnen, leggen ze naast zich neer. Volgens Wij Zijn Hier is de BBB-opvang vol en hanteert het strenge toelatingscriteria. Ook de winteropvang is niet afdoende omdat dat een "sombere nachtopvang zonder verdere begeleiding" is.

Hoe lang Wij Zijn Hier in de leegstaande kerk kan blijven zitten is niet bekend.