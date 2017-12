'Gemeente doet onderzoek naar illegale verhuur aan grote groepen'

De klachten van huurders zijn binnengekomen bij Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en gaan over te grote groepen huurders in woningen en achterstallig onderhoud, meldt Het Parool.

De lokale krant heeft tien huurders van diverse huizen gesproken. Uit de gesprekken blijkt dat er meer dan twee personen wonen en soms zelfs groepen van zes of zeven mensen. Daar moet een verhuurder volgens de Amsterdamse regels een vergunning voor hebben, maar deze hebben de eigenaren niet aangevraagd.

De huurders zijn boos; zij dachten als legale huurders in woningen te wonen. Nu de gemeente hun huurwoningen controleert, zijn ze bang voor de consequenties. Per woning zijn ook één of twee 'spookhuurders', huurders die ingeschreven staan bij een ander adres, zodat het voor de gemeente niet direct zichtbaar is hoeveel mensen in het huis wonen.

Boetes

De gemeente kan de verhuurders boetes opleggen voor illegale verhuur en het niet aanvragen van een vergunning. Deze boetes kunnen oplopen tot achttienduizend euro. Ook kan de gemeente de huurders hiervoor een dwangsom opleggen van vijftigduizend euro.

Mede-eigenaar van de woningen Cor Groeneveld zegt tegen de krant dat er sprake is van een tussenpersoon waar zij zaken mee doen. De huurders spreken dat in een reactie tegen. Zij laten via brieven zien dat ze direct contact hebben met hun huurbazen en het beheerkantoor.

Groeneveld laat ook weten dat hij op de hoogte is van het onderzoek dat loopt en dat het beleid van de gemeente wil opvolgen door vergunningen aan te vragen.

Opspraak

Een maand geleden kwam prins Bernard in opspraak, nadat bleek dat hij de verhuurregels van zijn 349 adressen in Amsterdam zou hebben overtreden.