Steeds meer automobilisten op de bon voor negeren rode kruizen

Dat blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat in opdracht van De Telegraaf heeft verzameld. De teller staat nu op 932, maar daarbij zijn de bekeuringen van november en december nog niet meegerekend. "Het is duidelijk dat wij een absolute recordscore gaan noteren", zegt woordvoerder Diederik Fleuren in de krant.

Hij overdrijft niet, want alleen vrijdag werden er alleen al bij een afgesloten toerit van de A10 al 101 bekeuringen uitgeschreven. Automobilisten zoefden rakelings langs de hulpdiensten.

De bonnenregen van vrijdag op de A10 staat volgens Fleuren niet op zichzelf. Zo zegt hij in de krant dat er afgelopen weken wel meer incidenten geweest waarbij verboden werden genegeerd en automobilisten onverantwoorde capriolen uithalen om opstoppingen te omzeilen.

Maatregelen

Behalve het uitschrijven van bonnen, gaat Rijkswaterstaat de komende tijd verkeersdeelnemers ook uitgebreider waarschuwen als weginspecteurs op of langs de weg aan het werk zijn.

"Dat is natuurlijk uit nood geboren, want dit jaar zijn nu al twaalf wagens van weginspecteurs aangereden", benadrukt de woordvoerder. "En dat is al vijftig procent meer dan vorig jaar."