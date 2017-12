'Oud-crimineel Steve Brown doet mee met raadsverkiezingen'

Afgelopen maand registreerde het centraal stembureau de partij van Brown, die Stem van de Straat (SvdS) heet. Dat is dezelfde naam als de wekelijkse talkshow die Brown bij omroep Salto presenteert.

Brown had de deelname van Stem van de Straat al eerder dit jaar aangekondigd op zijn weblog. Hij wil bijvoorbeeld alle drugs legaliseren en is van mening dat vluchtelingen voorgetrokken worden op de woningmarkt. Hij wil dat Amsterdammers ook binnen drie maanden een betaalbare woning krijgen en een budget van 10.000 euro om deze in te richten.

De oud-crimineel is zelf partijleider. "De enige niet liegende", meent Brown. Hij denk vijftig zetels te kunnen scoren. De gemeenteraad heeft er overigens 45.

Brown werd landelijk bekend nadat hij in 2009 Peter R. de Vries in diens auto aanviel en een paar maanden later op zijn weblog een 'prijs op zijn hoofd' zette.