Amsterdamse Rekenkamer pleit voor ontlasten woningmarkt

Volgens het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer doet de gemeente al veel aan het probleem, maar kan ze meer doen.

De woningmarkt zal baat hebben bij ongebruikelijke oplossingen zoals een lening van de gemeente aan mensen die geen betaalbare woning kunnen krijgen. Bovendien zou de gemeente invloed kunnen uitoefenen op huurprijzen door afspraken te maken over inkomensafhankelijke huurstijgingen. De gemeente zou verder nog meer sociale huurwoningen kunnen bouwen en de doorstroom daarvan kunnen stimuleren.

Na het einde van de crisis stonden kopers in de rij voor een woning in de hoofdstad, waardoor de prijzen de lucht in zijn geschoten. In 2017 waren Amsterdamse woningen gemiddeld 45 procent duurder dan in 2014. De vraag naar woningen die groter zijn dan 60 vierkante meter is bijna twee keer groter dan het aanbod.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten! Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update.