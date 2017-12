Amsterdam heeft grootste aantal startende ondernemers

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Amsterdam wonen zo'n 20 startende ondernemers per duizend inwoners. Daarmee heeft de stad het hoogste aantal van Nederland, relatief en absoluut. Van de groep startende ondernemers in de hoofdstad was ongeveer 39,4 procent vrouw.

Volgens het CBS is Noord-Holland ook de meest ondernemende provincie, met 13 startende ondernemers per duizend inwoners. Van de 161.000 ondernemers die in 2016 een bedrijf zijn gestart, deed bijna 60 procent dat in Noord-Holland, Zuid-Holland of Noord-Brabant.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen, jonger is dan 35 jaar. Tien jaar geleden was dit nog 40 procent.