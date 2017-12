OM dient klacht in tegen advocaat van vernield joods restaurant

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool. De advocaat maakte gevoelige informatie openbaar uit het strafdossier.

Hij publiceerde woensdag een persbericht over de zaak en deelde informatie uit het strafdossier op Twitter. "Wij vinden dit ongepast en achten het juist om een klacht in te dienen", aldus het OM.

De 29-jarige Palestijn, die tijdelijk in Nederland verblijft, sloeg vorige week de ruiten van het restaurant in met een Palestijnse vlag in zijn hand. Hij kon vrijwel direct worden aangehouden. De man is inmiddels na een 'supersnelrechtzitting' weer in vrijheid gesteld.

'Terrorist'

Loonstein kwalificeerde de man woensdagavond als een 'keiharde terrorist', één die heeft deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië. Hij noemde het schokkend dat de verdachte al in vrijheid is gesteld. "Op basis van de voorliggende informatie dient justitie de man onmiddellijk weer op te pakken omdat hij een ernstig gevaar voor de samenleving vormt".

De advocaat van de verdachte, Willem van Vliet, bevestigde dat de man betrokken was bij IS (Islamitische Staat). Maar hij beweert dat zijn cliënt niet mét, maar tégen terroristen streed.