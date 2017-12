Tijdelijke nieuwbouw voor studenten en statushouders in Nieuw-West

Er zijn 110 woningen gevestigd in project Karmijn aan de Louwesweg. De helft wordt bewoond door statushouders en de andere helft door studenten.

Karmijn is één van de negen projecten, verdeeld over de hele stad, waarbij studenten en statushouders een tijdelijke nieuwbouwwoning krijgen. Karmijn zal voor maximaal tien jaar blijven staan. In totaal zullen er in de stad 5.400 woningen beschikbaar komen.

Het initiatief is een reactie op de onder druk staande woningmarkt. Volgens wethouder Laurens Ivens is dit daar een oplossing voor: "Door tijdelijke huisvesting wordt de druk op de markt verlicht en zorgen we ervoor dat iedereen in de stad kan wonen, ongeacht je afkomst of de dikte van je portemonnee."

Opvallend aan de woningen is dat iedere verdieping een gemeenschappelijke ruimte heeft. Dit zou moeten stimuleren dat er meer ontmoeting en contact plaatsvinden tussen de tijdelijke bewoners.