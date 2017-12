Gemeente wil hoorzitting over mega-stadsdeel Haven-Stad

In het Westelijk Havengebied binnen de ring, rond Station Sloterdijk en aan de overkant van het IJ in Noord wil de gemeente 40.000 tot 70.000 woningen bouwen.

In totaal moeten er over enkele tientallen jaren ruim 150.000 mensen wonen en werken in Haven-Stad. Op verzoek van raadslid Tjakko Dijk (VVD) komt er begin komend jaar een hoorzitting over de nieuwe mega-wijk.

Een meerderheid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening wil experts horen over de impact die de wijk gaat hebben op de bestaande stad.

Bedrijven

Tijdens de hoorzitting zal er onder meer gesproken worden over de bedrijven die nu in de Coen- en Vlothaven zitten. Veel van die bedrijven hebben langlopende contracten, in sommige gevallen tot voorbij 2040. Wethouder Ivens heeft al toegezegd met de bedrijven te willen gaan praten over een mogelijk vroegtijdig vertrek.

Maar ook zal er tijdens de hoorzitting gesproken worden over nieuwe voorzieningen in Haven-Stad als scholen, groen en sportvelden.

Experts

Tot slot worden experts ook aan de tand gevoeld over het mobiliteitsvraagstuk, want hoe gaan die 150.000 nieuwe inwoners en werknemers zich verplaatsen? Het GVB zei eerder tegen AT5 dat nieuwe metrolijnen de enige reële optie zijn.

De commissie Ruimtelijke Ordening zal deze week beslissen of de hoorzitting op 9 januari of op 20 februari gehouden wordt.