Twee mannen opgepakt voor tientallen autodiefstallen uit Amsterdamse haven

Amsterdam Acteur Martijn Fischer spreekt vervolg Nieuwe Wildernis in Acteur Martijn Fischer gaat De Wilde Stad inspreken, het vervolg op documentairehit De Nieuwe Wildernis. De film draait vanaf 1 maart in de Nederlandse bioscopen, zo maakte distributeur Amstel Film dinsdag bekend. Het derde deel in de reeks gaat over wilde dieren en planten in de grote moderne stad.