Dierenambulance Amsterdam genomineerd voor slechtste slogan van 2017

Mensen kunnen tot volgende week donderdag hun stem uitbrengen, maakt de tienkoppige jury van de verkiezing bekend.

"We kunnen niet overal de beste in zijn", zegt een medewerkster van de dierenambulance. "We komen in ieder geval weer in het nieuws."

Vorig jaar won een Utrechtse kapperszaak met de slogan 'zit je haircut?'. 'Your shit is my food' van een loodgietersbedrijf en 'Tiet voor een goede bh' van een lingeriewinkel volgden op plek twee en drie.

Dit zijn de tien genomineerden van 2017.

Wees geen domme gans, steun de Dierenambulance! (Dierenambulance Amsterdam)

Wij zeggen geen chardo-nee tegen de borrel (Café Lokaal De Ruyter)

Haring is caring (Visboer Vis en meer, op Camping Bakkum)

Alles om uw poes mee te verwennen. Ook als u een kater heeft (4 Cats kattenspeciaalzaak)

Voor iedere gleuf een doos (Moniss verpakkingsmaterialen)

Een doos is een doos is nooit zomaar een doos (Smurfit Kappa Van Dam golfkarton)

Goed dakonderhoud is geen pre maar een feit (Maarssen Onderhoudsbedrijf)

Wat knort mijn mage! 50 jaar Bram Ladage! (Patatproducent Bram Ladage)

We make it transpossible. (Transportbedrijf H. Essers)

Van kop tot kont, worst in de mond (Worstenbroodjes van de Millse molen De Korenbloem)