Jozias van Aartsen voor het eerst bij raad Amsterdam

"Het is voor mij een bijzonder moment om voor het eerst in deze raadszaal aanwezig te zijn als waarnemend burgemeester en te mogen deelnemen aan dit gesprek", zei hij na het inspreekuur voor publiek.

De voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-burgemeester van Den Haag werd in november als waarnemer benoemd na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan op 5 oktober.

Een van de onderwerpen tijdens de vergadering is het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam. In de ochtend sloeg een man met een Palestijnse vlag daar met een knuppel de ruiten in. De man is opgepakt en de VVD stelt later donderdag vragen tijdens de vergadering.