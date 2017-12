Man slaat ruiten joods restaurant in Amsterdam in

Kort na het inslaan van de ruiten van het Hacarmel Kosher Restaurant is de man door twee aanwezige agenten in de boeien geslagen. Hierbij hebben ze pepperspray gebruikt, meldt de politie.

De man gedroeg zich agressief. "De verdachte is iemand met een buitenlandse nationaliteit, die op een tijdelijke verblijfstitel in Nederland aanwezig is'', meldt het Openbaar Ministerie via de politie. Hij staat ingeschreven bij de gemeente Amsterdam.

Een getuige meldt aan AT5 dat de man tijdens zijn actie 'Palestina en Allahu akbar' geroepen zou hebben. De man ging het restaurant binnen en kwam daarna weer naar buiten met de Israëlische vlag.

Reacties

Het Centraal Joods Overleg heeft ontzet gereageerd op de aanval. "We willen met kracht onder de aandacht brengen dat dit soort onverantwoordelijk handelen het vreedzaam samenleven in Nederland in gevaar brengt", aldus de organisatie. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël spreekt van een 'schokkend en schandalig' incident.

Onrust

Wat het motief van de man is, is nog onbekend. Wel is er momenteel veel onrust in het Midden-Oosten nadat de Amerikaanse president Trump gisteren Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende.

De zoon van de eigenaar van het restaurant omschrijft de actie als 'een aanslag'. "Er wordt vaker gespuugd. Maar nooit zoiets als dit. Bij iedereen zit de schrik er heel erg in en dat vlak voor openingstijd."

De recherche heeft de zaak in onderzoek.