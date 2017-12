OM komt met nieuwe getuige in zaak doodgestoken fietsenmaker

De getuige en de 38-jarige hoofdverdachte Irfan E. sliepen in de periode na de fatale roofoverval samen in dezelfde cel. De verdachte zou hebben gezegd dat hij Kobya samen met een ander heeft vermoord om 'geen getuigen achter te laten'.

"Deze verklaring is zeer belastend", stelt de officier van justitie. "Want je zou kunnen opmaken dat er een vooropgezet plan was." Opvallend is dat deze mededader die de verdachte noemt, eerder zelf een belastende verklaring heeft afgelegd over E.

De verklaring is een belangrijke peiler voor de zaak van het OM. Hij heeft verklaard dat E. naar hem toekwam en dat hij onder het bloed zat. Hij zou hebben gezegd dat hij de fietsenmaker had vermoord en 1.250 euro had buitgemaakt.

Toetsing

De advocaat van E. kreeg dinsdagavond pas van het bestaan van de nieuwe verklaring te horen. "Voor hem kwam het als een donderslag bij heldere hemel. Zijn reactie zal blijven dat het een leugen is."

De nieuwe verklaring van de celgenoot zal eerst grondig getoetst moet worden. De eerdere getuige is in afwachting daarvan nog niet aangehouden en formeel nog geen verdachte.

Uitgesteld

Er werden in eerste instantie drie dagen voor de zaak uitgetrokken, maar de officier van justitie zei dat dit niet genoeg is om de zaak te behandelen. Ook de advocaat wil meer tijd om de nieuwe verklaring te bestuderen.

De zaak is voorlopig aangehouden voor verder onderzoek.