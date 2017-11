Taxideeldienst Abel stopt na bijna twee jaar

Aandeelhouder Transdev, in Nederland eigenaar van Veolia en Connexxion, heeft flink geïnvesteerd in Abel. Hierdoor kon het bedrijf uitgroeien tot wat het nu is.

Maar nu zijn er meer 'grote investeringen' nodig om Abel verder te laten groeien. Maar in een bericht van de deeltaxidienst aan haar klanten staat dat Transdev ervoor kiest om in het technologisch platform waarop Abel draait te investeren. Soortgelijke diensten buiten Amsterdam of Nederland maken gebruik van dit platform. Er wordt niet meer geïnvesteerd in de taxidienst zelf.

Voor Abel is dit de reden om te stoppen met de dienst. "Wij respecteren deze keuze die meer in lijn is met de lange termijnstrategie van het bedrijf", aldus het bedrijf.

Klanten kunnen nog tot en met vrijdag gebruik maken van de dienst. Vanaf zaterdag houdt het op te bestaan.

Taxi delen

In januari 2016 startte Abel op en wilde het bedrijf de concurrentie aangaan met Uber en de andere taxibedrijven. Het idee was een 'duurzaam alternatief'. Transdev maakte begin 2016 tussen de twee en vijf miljoen euro vrij om de dienst op te starten.

Bij Abel boek je niet een rit, maar een stoel in de taxi. Zo kan het zijn dat je samen reist met andere passagiers. De taxi's kunnen alleen geboekt worden via de app en niet worden aangehouden op straat.