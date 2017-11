Het monument is toe aan renovatie, maar dat kost veel geld. De woningcorporatie zegt het geld dat nodig is voor de renovatie liever uit te geven aan andere sociale woningbouw in de stad.

De zeventien sociale huurwoningen in de poort staan inmiddels leeg. Drie huurders mogen terugkeren in hun appartement, ook als er een nieuwe eigenaar is.

Behalve woningen kan er ook horeca komen op de begane grond van het monument uit de negentiende eeuw.