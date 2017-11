Badkamer in Amsterdam Zuid uitgebrand door asbak bij vuilnis

De melder van de brand zag veel rook aan de achterkant van de woning naar buiten komen. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen.

De brand ontstond in de badkamer van de woning. Daar was de inhoud van een asbak geleegd in de prullenbak, zo schrijft de politie op Facebook. Op foto's is te zien dat er van de badkamer niet veel meer over is.

De brandweer liet eerder al weten dat er één persoon naar het ziekenhuis gebracht is vanwege het inademen van rook.