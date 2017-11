Rapper JayJay krijgt 14 jaar cel voor medeplegen liquidatie

Belhadj (30) werd vorig jaar mei van dichtbij doodgeschoten in de portiek van de flat Kikkenstein in Zuidoost.

Volgens de rechter is niet bewezen dat Jason L., voormalig lid van rapformatie Green Gang uit Zuidoost, de liquidatie uitlokte. Ook lostte hij niet de fatale schoten. Wel acht de rechtbank bewezen dat Jason L. schuldig is aan het medeplegen van de moord.

Nauwe samenwerking

Zo was er volgens de rechter sprake van een nauwe samenwerking tussen Jason L. en de schutter. Met WhatsApp-berichten dirigeerde JayJay de schutter naar de flat. Hij schreef dat hij in een appartement in de flat seks zou gaan hebben met drie vrouwen en nodigde Belhadj daarvoor uit.

"Uit het onderzoek blijkt ook dat de verdachte en de schutter niet in een opwelling handelden, maar dat de moord koelbloedig en in alle rust is voorbereid," aldus de rechters.

Motief

Het motief voor de moord is volgens het Openbaar Ministerie nooit duidelijk geworden. Belhadj zou een potentieel slachtoffer zijn geweest van de Utrechtse 'liquidatiebende' die in 2015 werd opgerold.

Tien leden van die bende werden opgepakt na een zeer grote wapenvondst in Nieuwegein. Daarbij kwamen onder meer kalasjnikovs, handgranaten, munitie en twee gestolen Audi's tevoorschijn. Ook werden beeldopnamen gevonden van Belhadj en nog een ander liquidatieslachtoffer. Zij werden gedood toen de tien verdachten al vastzaten.

Jason L.

Jason L. kent een lange schimmige carrière die begon met een gewelddadige schietpartij op de Bijlmerdreef. L. kreeg op 17-jarige leeftijd twee jaar jeugddetentie opgelegd.

Het is niet bekend of L. in hoger beroep gaat tegen de uitspraak